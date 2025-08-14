إعلان

مصادر تكشف تفاصيل اجتماعات القاهرة بشأن وقف حرب غزة

12:35 م الخميس 14 أغسطس 2025

حرب غزة سببت دمارا كبيرا في القطاع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر مصرية، عن استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى القاهرة الإخبارية، أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب

وأوضحت أن وفد حركة حماس في القاهرة يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات لقطاع #غزة ووقف إطلاق النار.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب غزة وقف حرب غزة حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو
ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد