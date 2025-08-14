مصادر تكشف تفاصيل اجتماعات القاهرة بشأن وقف حرب غزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر مصرية، عن استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى القاهرة الإخبارية، أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب

وأوضحت أن وفد حركة حماس في القاهرة يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات لقطاع #غزة ووقف إطلاق النار.

