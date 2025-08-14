كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين للانضمام لفريق العمل بالمدارس المصرية اليابانية، في ضوء النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، والإقبال المتزايد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني:هنا

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان يأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المتقدمين، وما حققته هذه المدارس من نتائج متميزة في توفير تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاح التقديم إليها تشمل الآتي: مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم رياض أطفال، معلم رياضيات (Math) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، معلم علوم (Science) للابتدائية والإعدادية، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم لغة فرنسية، معلم دراسات اجتماعية، معلم تربية بدنية ورياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أمين مكتبة، أمين معمل، معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)، بالإضافة إلى وظائف الدعم الفني والإشراف الطلابي.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم يتم عبر ملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، والإجابة على أسئلة تقيس مهارات القيادة والتعليم وإدارة بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة قراءة الشروط المعلنة على الموقع قبل التسجيل، والالتزام التام بها، مؤكدة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي بشكل صحيح، حيث سيتم التواصل مع الناجحين من خلاله.

ونوهت الوزارة، عن أن العمل بالمدارس المصرية اليابانية يمثل فرصة مهنية متميزة للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، حيث توفر هذه المدارس بيئة عمل احترافية وتعليمية متطورة، وبرامج تدريب مستمرة بإشراف خبراء يابانيين، مع برامج تطوير مهني متقدمة، وحوافز مادية ومعنوية، فضلًا عن فرصة سنوية للسفر إلى اليابان للمشاركة في زيارات ميدانية وتبادل الخبرات التربوية، بما يضمن الارتقاء بالقدرات وصقل المهارات، ويعكس أثرًا إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

ودعت الوزارة، جميع الراغبين في الالتحاق بالعمل في هذه المدارس إلى الإسراع في التقديم، مؤكدة أن اختيار الكوادر سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء الأفضل بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل المتميزة في المدارس المصرية اليابانية.

اقرأ أيضاً:

نائب وزير التعليم: خطة لإنهاء الفترات المسائية بالابتدائي وافتتاح فصول جديدة قريبًا

التنسيق يفتح تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. رابط سريع ومباشر

قواعد جديدة لخريجي الصيدلة الخاصة.. وقرار عاجل لـ"الامتياز"