خريج دبلوم تجارة يتقدم للقيد بنقابة المهندسين.. وتحرك عاجل من النقيب

كتب- محمد عبدالناصر:

تقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه ببحث واقعة طلب قيد أحد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح النبراوي أن مراجعة أوراق الخريج كشفت عن حصوله على دبلوم تجارة، وهو ما يخالف قواعد القيد بنقابة المهندسين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب نقيب المهندسين في خطابه الوزارة بإفادته بنتيجة بحث الأمر، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لقيد الأعضاء بنقابة المهندسين.

