إعلان

خريج دبلوم تجارة يتقدم للقيد بنقابة المهندسين.. وتحرك عاجل من النقيب

05:50 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    1000354049
  • عرض 4 صورة
    1000354046
  • عرض 4 صورة
    1000354043
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه ببحث واقعة طلب قيد أحد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح النبراوي أن مراجعة أوراق الخريج كشفت عن حصوله على دبلوم تجارة، وهو ما يخالف قواعد القيد بنقابة المهندسين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب نقيب المهندسين في خطابه الوزارة بإفادته بنتيجة بحث الأمر، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لقيد الأعضاء بنقابة المهندسين.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خريج دبلوم يتقدم للقيد بنقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين القوانين المنظمة لقيد الأعضاء بنقابة المهندسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة