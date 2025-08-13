إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية احتفالًا بعيد وفاء النيل

كتب- محمد شاكر:

أُضيء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بعبارة "وفاءً للنيل – 15 أغسطس"، احتفالًا بعيد وفاء النيل.

وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

الاحتفال، جاء في إطار مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف ربط مفردات الهوية الوطنية، وفي مقدمتها نهر النيل، بالمعالم العمرانية الحديثة

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن اختيار البرج الأيقوني كخلفية لهذا الحدث يعكس رمزية خاصة، فهو أحد أبرز معالم العمارة المصرية الحديثة، ويمثل صرحًا حضاريًا يجسد روح البناء والتنمية.

وأضاف أن الجمع بين رمز النيل والبرج الأيقوني يربط بين الماضي العريق والحاضر المشرق، ويؤكد حضور النيل في وجدان المصريين ودوره المستمر في تشكيل حضارتهم.

كما وجّه وزير الثقافة الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على التعاون المثمر في تنفيذ العرض البصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس وعيًا بأهمية الثقافة في صياغة المشهد الحضاري، وتجعل من الاحتفالات التاريخية جزءًا من الحياة اليومية للمواطن.

