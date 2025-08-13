سحب عبوات مغشوشة من دواء لعلاج الالتهاب

كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة الدواء سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Maxilase 100ml Syrup"، من إنتاج شركة "Opella Healthcare".

وتحمل العبوات أرقام تشغيلات (2443304 - 2443413)، وذلك بناءً على إفادة الشركة بوجود عبوات مغشوشة من الصنف المذكور.

ويستخدم "ماكسيلاز" في علاج الالتهابات والتورمات الناتجة عن العمليات الجراحية أو الجروح، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي البكتيرية أو العدوى الفيروسية.

وأكدت الهيئة ضرورة وقف تداول العبوات محل التحذير، وضبطها وتحريزها بشكل فوري من قِبل الصيدليات والمؤسسات المعنية.

ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من أن المستحضر أصلي من خلال الرجوع إلى شكاوى الغش التجاري على الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومطابقة بيانات العبوة مع الصور المعلنة للمستحضر الأصلي.