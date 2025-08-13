كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استقرار الأوضاع الداخلية للبلاد وتوفر مواد الطاقة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية؛ هي الضامن الحقيقي للسيطرة على الأسعار.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن زيادة المعروض بكل الأسواق دئمًا ما ينتج عنه انخفاض في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، وهذا ما تسعى إليه الحكومة، باعتبار أن الأسعار هي الشاغل الأكبر للمواطن.

وأشار مدبولي إلى أن مبادرات التخفيض على الأسعار والأوكازيونات المقامة بالأسواق من الوارد أن تشهد زيادةً بنسبة الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح