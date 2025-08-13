إعلان

رئيس الوزراء ينعي صنع الله إبراهيم: أيقونة خالدة في مسيرة الإبداع

02:18 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحُزن والمواساة، الأديبَ والروائيَّ الكبيرَ صنع الله إبراهيم، الذي فقدته الساحة الأدبية العربية، اليوم الأربعاء، مُتقدمًا بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، ومحبيه، وأُسرة الأدب العربي قاطبةً.

وأكد رئيس الوزراء تقديره الإرثَ الأدبيَّ الزاخرَ الذي قدَّمه الأديبُ الراحلُ على مدار تجربته الروائية المُمتدة لعقود؛ من النصوص الأدبية التي تُرجم بعضها إلى إنتاج فني مرئي، الأمر الذي سيجعل منه أيقونةً خالدةً في مسيرة الإبداع العربي وأحد رواد الأدب المصري المعاصر.

وأشار مدبولي إلى أن الإنتاج الغزير الذي أثرى به الفقيدُ الراحلُ المكتبةَ الأدبيةَ العربيةَ، يُمثل مرآة صادقة للمُجتمع بكل تناقضاته، حيث اتسم قلمُه بالعُمق في منظور تناوله القضايا المُجتمعية الشائكة، والقدرة الفائقة على السرد، وخلق شُخوصٍ من لحم ودم، مع ربط الوقائع بالسياق المحيط، ليكون بحق أحد مؤرخي العصر الحديث في قوالب أدبية فريدة.

الدكتور مصطفى مدبولي صنع الله إبراهيم وفاة صنع الله إبراهيم
