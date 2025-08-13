إعلان

رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي

01:22 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

السد العالي

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن فتح بوابات سد تاكيزي جاء نتيجة تزايد الأمطار عن معدلاتها في حوض نهر عطبرة، الذي يمد النيل بنحو 11 مليار م3 سنويًّا (13%)، مع استمرار انخفاض الأمطار في حوض النيل الأزرق حتى الأسبوع المقبل أيضًا.

وأضاف شراقي، عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه لأول مرة منذ بدء التخزين في يوليو 2020 ينخفض معدل هطول الأمطار طوال النصف الأول من الموسم؛ مما أخَّر فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن بحيرة سد النهضة تخطت مخزونَ العام الماضي الذي توقف عند 60 مليار م3، ومستوى 638م، ويظهر ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية للجزء الجنوبي من البحيرة الخالي من السحب التي تغطي معظم منطقة سد النهضة.

ولفت شراقي إلى أن السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض الذي يأتي من بحيرة فيكتوريا ونهر السوباط من إثيوبيا، وقريبًا جدًّا مياه النيل الأزرق، دون تأثير يذكر من انخفاض الأمطار فيه.

سد النهضة السد العالي مياه السد العالي انخفاض الأمطار
