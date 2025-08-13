إعلان

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن 88 عامًا

11:29 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

صنع الله إبراهيم

كتب- محمد نصار:

غيّب الموت، اليوم، الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

ويُعد الراحل أحد أبرز رواد الأدب المصري والعربي، وواحدًا من العلامات الفارقة في المشهد الثقافي، حيث قدّم أعمالًا أدبية مميزة تنوّعت بين الرواية والقصة، ودخل عدد منها ضمن قائمة أفضل مائة رواية عربية.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور بارز في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ زوّده بالكتب والقصص وشجّعه على الاطلاع منذ الصغر، ما أسهم في تكوين ملامح مسيرته الإبداعية المبكرة.

صنع الله إبراهيم وفاة صنع الله إبراهيم التهاب رئوي
