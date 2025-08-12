إعلان

مستقرة بالقاهرة ورمال مثارة جنوبا.. الأرصاد تكشف آخر تحديث لحالة الطقس

08:27 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

طقس القاهرة

background

كتب- محمد شاكر:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع فرص لتشكل السيول على مرتفعات سيناء.

وقالت الهيئة في بيان لها: تظهر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الصحراء الشرقية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها رمال مثارة على أقصى الحدود الجنوبية الشرقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .

وتابعت الهيئة: أما بالنسبة القاهرة الكبرى فأجواء مستقرة شديدة الحرارة مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

