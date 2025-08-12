وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات تصحيحية فورية مع جامعة جورج واشنطن بسبب انتهاكاتها لحقوق المدنية فيما يخص الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اليهود والإسرائيليين.

وأكدت العدل الأمريكية، أن جامعة جورج واشنطن انتهكت القانون لعدم اكتراثها تجاه البيئة التعليمية العدائية التي واجهها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

وأشارت العدل الأمريكية، إلى أن جامعة جورج واشنطن تعاملت بلا مبالاة متعمدة مع البيئة التعليمية المعادية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اليهود والإسرائيليين، وفق تعبيرها.





