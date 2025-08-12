إعلان

العدل الأمريكية: جامعة جورج واشنطن انتهكت القانون ضد اليهود والإسرائيليين

08:20 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

أمريكا

وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات تصحيحية فورية مع جامعة جورج واشنطن بسبب انتهاكاتها لحقوق المدنية فيما يخص الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اليهود والإسرائيليين.

وأكدت العدل الأمريكية، أن جامعة جورج واشنطن انتهكت القانون لعدم اكتراثها تجاه البيئة التعليمية العدائية التي واجهها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

وأشارت العدل الأمريكية، إلى أن جامعة جورج واشنطن تعاملت بلا مبالاة متعمدة مع البيئة التعليمية المعادية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اليهود والإسرائيليين، وفق تعبيرها.


أمريكا وزارة العدل الأمريكية واشنطن
