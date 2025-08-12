"قومي المرأة" ينعى علي المصيلحي: قامة وطنية نادرة

كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ الحزن والأسى برحيل الدكتور علي المصيلحي، مؤكدة أن الوطن فقد قامة تاريخية ووطنية نادرة، وشخصية تركت بصمات راسخة في ذاكرة العمل العام بما قدمه من إنجازات وإسهامات، مشيرة إلى أن مسيرته تمثل نموذجًا فريدًا للإخلاص والالتزام والوفاء للوطن.

وتقدم المجلس بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.