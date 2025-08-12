إعلان

مسؤول واع بقضايا وطنه.. وزير الشؤون النيابية ينعي علي المصيلحي

03:36 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه، بعد مسيرة طويلة من العطاء والعمل المخلص في خدمة الوطن، سواء في مواقع المسؤولية الحكومية أو عبر إسهاماته الأكاديمية والإدارية.

وقال فوزي: لقد كان الراحل نموذجًا للمسؤول الواعي بقضايا وطنه؛ حيث قاد وزارة التموين والتجارة الداخلية لسنوات حافلة بالجهد والإنجاز، عمل خلالها على تطوير المنظومة التموينية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واضعًا نصب عينيه دائمًا تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

وأضاف وزير الشؤون النيابية: وامتلك الدكتور علي المصيلحي خبرة ثرية في مجالات الاقتصاد والإدارة والسياسة، وجمع بين العمل الميداني والفكر الاستراتيجي، كما ترك بصمة واضحة في كل موقع شغله، سواء في البرلمان أو في الحكومة أو في المؤسسات الأكاديمية.

وتابع فوزي: برحيله، فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين، وقيادةً إدارية حملت على عاتقها هموم المواطنين وسعت جهدها لخدمتهم.

وتقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية وزير الشؤون النيابية ينعي علي المصيلحي علي المصيلحي وزير التموين السابق وفاة الدكتور علي المصيلحي
