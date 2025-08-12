كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلال زيارة ميدانية إلى الإدارة العامة لشبكات شبرا الفنية، اليوم الثلاثاء، مخزن العدادات والمهمات، ووردية إعادة التيار، والتركيبات، والأقسام الفنية للجهد المتوسط والمنخفض.

وتابع البيلي سجلات الإشارات وبلاغات المشتركين، والدورة المستندية للمخازن والعدادات والإجراءات المتبعة ونظم العمل بالأقسام الفنية.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مركزَ خدمة العملاء والشحن وصالات الاشتراكات؛ لمتابعة سير العمل والاطلاع على أداء العاملين والخدمات المقدمة، واستمع إلى شرح من موظفي المركز عن الخدمات التي يقدمها المركز؛ للاطمئنان على سير وانتظام العمل، موجهًا بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين من خلال شبابيك الخدمة والأنظمة الذكية لتقديم خدمة جيدة بأعلى معايير الجودة.

وعقد رئيس كهرباء شمال القاهرة اجتماعًا مع قيادات قطاع شبرا، بحث خلالها نسب الفقد والتحصيل والمتأخرات وحملات المرور .

وأكد البيلي ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحسين نسب الفقد، ورفع معدلات التحصيل، وسرعة الانتهاء من تركيب وتغيير العدادات الكودية، واستبدال عدادات مسبقة الدفع بالعدادات القديمة؛ للحد من السرقات وتحصيل مستحقات الشركة، وتعظيم الإيرادات من خلال الاهتمام بكل الجوانب التي تؤثر في تنمية الموارد المالية من الأقسام والقطاعات المتفرقة، بدايةً من رفع نسب التحصيل وخفض المتأخرات والمغلق وتحصيل المديونيات.

ولفت البيلي إلى متابعة معدلات الزيادة في الأحمال وإجراء الصيانات اللازمة في ظل الموجات الحارة المتتابعة خلال فصل الصيف؛ لتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن الشركة تسخر كل إمكاناتها من أجل تحسين مستويات الخدمة ورفع مؤشرات جودة التغذية؛ لضمان توفير تيار كهربائي مستقر لكل المواطنين، في ضوء توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين وتذلیل أية عقوبات تواجههم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لهم الشركة.

وأشار البيلي إلى ضرورة العمل بوعي من خلال تحليل البيانات والتدقيق والمراجعة ودراسة بيئة العمل جيدًا؛ لوضع الاستراتيجية التي تتناسب مع طبيعة كل نطاق لتسهيل التعامل مع المعوقات، مشددًا على الوجود الميداني بين العاملين والتواصل المباشرة معهم في مواقع العمل من أجل الوقوف على طبيعة الوضع وحل المشكلات بشكل سريع، قائلًا إن العمل الميداني هو السبيل الوحيد والركيزة الأساسية للنجاح وتحقيق أهداف الشركة وأن العمل من خلال المكاتب لن يحقق شيئًا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، رئيس قطاع شبكات شبرا، والمهندس أحمد أمير أبو هاشم، مدير عام شبكات شبرا، والمحاسب أحمد عبد الوهاب، مدير عام إيرادات شبرا، والمحاسب كريم محمد العوضي، مدير عام إيرادات روض الفرج، ولفيف من المهندسين بالشبكات ومديري الإدارات التجارية .