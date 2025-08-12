المفتي: ثورة الذكاء الاصطناعي من أكبر التحديات التي عرفها العصر الحدي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، والذي يعقد تحت عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، لمدة يومين.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، اليو، نحن اليوم نعايش ثورة غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، تعد من أكبر التحديات التي عرفها العصر الحديث"

وتابع: الإنصاف العلمي والفقهي يوجب علينا أن نقر للذكاء الاصطناعي طاقات هائلة يمكن الاستفادة منها.

وواصل: الذكاء الاصطناعي ليس خصيما للفقيه ولا عدوى للفتوى بل أداة طبيعية إذا أحسن استخدامها.

