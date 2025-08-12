محمد ناجيه: ريادة الأعمال في مصر والإمارات تصنع فرصًا من قلب التحديات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد رائد الأعمال المصري محمد ناجيه، أن العالم العربي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة وتبني الحكومات لبرامج دعم المبتكرين، حيث تلعب مصر والإمارات دورًا بارزًا في هذا المشهد، وأصبحتا من أهم مراكز احتضان الأفكار الإبداعية في المنطقة.

وأوضح "ناجيه" في تصريحات تليفزيونية أنه في مصر، يقود الشباب حركة واسعة في تأسيس مشروعات ناشئة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والصناعات الإبداعية، مستفيدين من الحاضنات والمسرعات المحلية، أما في الإمارات، فتوفر البيئة التشريعية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، وحوافز مثل التأشيرة الذهبية، مناخًا مثاليًا لجذب رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وأكد رائد الأعمال المصري، أن ريادة الأعمال لا تساهم فقط في خلق فرص عمل ، بل تشكل أيضًا قوة دافعة للتحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، مؤكدين أن الاستثمار في التعليم والابتكار هو السبيل لتعزيز مكانة المنطقة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة The Mayor Marketing Agency، أن انضمامه إلى نادي فوربس للأعمال وحصوله على التأشيرة الذهبية الإماراتية يُعد تتويجًا لمسيرته في مجال الإعلام الرقمي والتسويق الإبداعي، معربًا عن سعادته برحلته من دراسة الصيدلة إلى مجال التسويق والإعلامي الرقمي، لافتًا إلى أن الإمارات توفر بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة، بينما تمتلك مصر طاقات شبابية وإبداعية قادرة على الابتكار وسط بيئة تنافسية ناشئة.

وأشار رائد الاعمال المصري محمد ناجيه إلى أن مشاركته كمتحدث في فعاليات دولية مثل معرض World Art Dubai منحته فرصة لعرض رؤيته حول دور المؤثرين في دعم التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية.

واختتم ناجيه تصريحه قائلًا: "ريادة الأعمال ليست مجرد تأسيس مشروع، بل هي القدرة على رؤية الفرص في قلب التحديات، وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يحدث أثرًا حقيقيًا في السوق والمجتمع".