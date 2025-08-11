كتبت- داليا الظنيني:

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن خطة طموحة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، مؤكدًا أن الهدف يتجاوز مجرد ترميم الواجهات.

وقال "صديق"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، إن المشروع يسعى إلى تغيير الصورة البصرية للمنطقة بالكامل، مع التركيز على الاستفادة من مبانيها التاريخية.

ووصف التراث في وسط البلد بأنه "منجم ذهب"، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول تستغل مثل هذه المناطق لتحقيق عوائد سياحية ضخمة.

وأوضح أن الهدف هو خلق "روح" للمنطقة تجذب السياح، تمامًا كما يحدث في مدن مثل برشلونة وروما، والتي لا تعتمد فقط على الآثار بل على تجربة المعايشة.

وأكد أن العمل يجري حاليًا على استغلال هذه "الثروة" الفريدة لتحويل القاهرة الخديوية إلى وجهة سياحية عالمية.