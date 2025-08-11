إعلان

بينها العاصمة الإدارية.. بيان من جهاز الشروق بشأن تأثر المياه في بعض المناطق

08:59 م الإثنين 11 أغسطس 2025

جهاز تنمية مدينة الشروق

كتب- محمد نصار:

أكد جهاز مدينة الشروق، أنه نظرًا للإخطار الوارد من جهاز العاشر من رمضان، بشأن عدم ثبات محطة التقنية 600 ألف م³/يوم، وتشغيل طلمبتين فقط على الشبكة وطلمبتين على المولد، مما يؤثر على حصص المياه للمدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة الإدارية، مدينتي، بدر، الشروق، والمنطقة الصناعية، سيتم تخفيض الضغوط على مدينة الشروق، حيث سيؤثر هذا الإجراء سيؤثر على بعض المناطق طبقًا لفرق المناسيب.

وأهاب جهاز مدينة الشروق بسكان المدينة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، والتي قد تستغرق 5 ساعات.

ولفت الجهاز إلى أنه سيتم توفير سيارتين مياه نقية من جهاز المدينة.

مدينة الشروق العاصمة الإدارية توزيع المياه
