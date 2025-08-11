الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة - (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الموجة الحارة الشديدة التي تضرب محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يُعرف بـ"القبة الحرارية"، ما أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة تأثير أشعة الشمس.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع التدريجي منذ السبت الماضي وأصبحت أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت، مع استمرار الزيادة يوميًا، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بحر شديد خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن الموجة الحارة ستبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل الحرارة لأعلى معدلاتها هذا الصيف، لافتة إلى أن تحسنًا نسبيًا سيبدأ الجمعة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ونصحت "غانم" بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، محذرة من أن استمرار الملوثات البيئية يزيد من حدة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على جميع فصول السنة.