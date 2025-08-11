بعد مغادرتها.. تعديل اسم برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنويهًا بتعديل اسم إلى "كلمة أخيرة".

وقالت الصفحة: "أعزائي المتابعين سيتم تغيير اسم الصفحة من كلمة أخيرة مع لميس الحديدي إلى كلمة أخيرة".

يُذكر أن مصادر أكدت لمصراوي، أن الإعلامي أحمد سالم سيتولى تقديم برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجاري، خلفًا للإعلامية لميس الحديدي.

جاء ذلك بعد اتفاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد، عقب خمسة أعوام من تقديمها البرنامج.

وكان أحمد سالم، قد أعلن مؤخرًا اعتذاره عن الاستمرار في منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تمهيدًا لخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ الكامل.