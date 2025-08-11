كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

علَّقَ الفنان فتوح أحمد، على خطورة الفتنة التي يثيرها الإعلام الرياضي وبعض المحررين والنجوم، مؤكدًا أن التعصب الرياضي أصبح مشكلةً تهدد المجتمعَ بشكل أكبر من الفتن الدينية.

وقال الفنان فتوح أحمد، في الفعالية التي نظمتها وزارة الشباب وحضرها محافظ الجيزة: الإعلام الرياضي والمحررون والنجوم الذين يبثون الفتنة؛ هاخدهم لمعسكر في سوهاج لمدة 15 يومًا، وهاقول لهم يعني إيه عادات وتقاليد وأصول، ويعني إيه ماتفجروش الدنيا".

وأضاف فتوح: لازم الناس دي تفوق؛ لأنها مسألة وفتنة في غاية الخطورة، ودي رياضة وكرة معمولة للمتعة.. أنا إخوتي 10؛ منهم 5 أهلاوية و5 زملكاوية، ودي فتنة أخطر من فتنة الدين".

وكشف الفنان فتوح أحمد، خلال حفل ختام الموسم الخامس لمهرجان "إبداع" لمراكز الشباب، عن مبادرة جديدة تحمل اسم "إبداع مدارس"؛ تستهدف اكتشاف المواهب الفنية والرياضية منذ المراحل الدراسية الأولى، مؤكدًا أنها مشروع غير مكلف ويتطلب تعاون وزارات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

وقال الفنان فتوح أحمد: بدأنا تنفيذ فكرة مشروع "إبداع مدارس"؛ لكن جت "كورونا"، والفكرة جت لما لقيت كل الميداليات الأوليمبية اللي بياخدوها بتوع كينيا وإثيوبيا، ودول مافيهاش إمكانات، وده لأن الجينات عندهم فيها قوة تحمل.

وأضاف أحمد: قُلت للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يا دكتور هنعمل إبداع مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي، مش في الفن بس، في الرياضة والألعاب الفردية والشعر.. وهنطلع أبطال ونكتشف، وعندنا مراكز شباب كتير منتشرة، هيكتشفوا ده، ودول من شغلهم هنلاقي ألعاب القوى واللي عصبه شديد، وهنروح شلاتين والوادي الجديد ونكتشف الأبطال دول من ابتدائي.

وأوضح الفنان أن "الموضوع مش مكلف، ومحتاج تعاون بين وزارتَي الثقافة والتربية والتعليم، وهنطلع الأرقام دي، ونرعاهم لحد ما يكونوا أبطال أوليمبيين، وهنطلع جيل عنده مشاعر وأحاسيس وراق، بدايةً من المرحلة الابتدائية".

جاء ذلك خلال تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنانين: لطفي لبيب، وشيرى عادل، ونهال عنبر، ومنى عبد الغني، ضمن فاعليات مهرجان إبداع للشباب.

وتم تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، كسفير لمهرجان إبداع لمراكز الشباب، وذلك في ختام فاعليات المهرجان بحضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظَي الجيزة والدقهلية، واللواء محمد رجب رئيس الشؤون المعنوية، ونائب محافظ البحيرة، إلى جانب عدد من الفنانين؛ منهم نهال عنبر، ومنى عبد الغني، وشيري عادل، وفتوح أحمد، ومفيد عاشور، ومحمد عبد الودود.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء أمس الأحد، حفل ختام الموسم الخامس لمهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، والذي أُقيم على مسرح الجلاء للقوات المسلحة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، في كلمته، أن مهرجان إبداع أصبح منصة وطنية مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم المبدعين من مختلف المحافظات، وتوفير كل السبل لتمكينهم من التعبير عن قدراتهم.

وأوضح صبحي أن المهرجان يجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز إبداعاتهم؛ بما يُسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع.

وأضاف وزير الشباب أن المهرجان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتنمية المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية والرياضية على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات؛ بهدف رفع الوعي الثقافي والفني، وتنمية المهارات الإبداعية لدى الشباب، واستثمار أوقات فراغهم، وتنشئة جيل يدرك قيمة الفنون في بناء ثقافة الشعوب.

وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها مهرجان إبداع في تحفيز أعضاء مراكز الشباب على تطوير مواهبهم في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.

وأكد النجار أن المحافظة تدعم بقوة البرامج والمبادرات الهادفة إلى صقل مهارات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف طاقاتهم الإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

وأشاد محافظ الجيزة بالدور البارز لوزارة الشباب والرياضة في تنظيم المهرجانات والفاعليات التي تمنح الشباب فرصة لإظهار مواهبهم والحصول على التقدير والدعم من خلال الجوائز والتكريم.

وأكد المحافظ أن الدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب يعكس إيمان القيادة السياسية بقدراتهم، وحرصها على إشراكهم في قيادة مسيرة التنمية.

وتضمن الحفل فقرات فنية للفائزين في المهرجان، بمشاركة فنانين معروفين، بالإضافة إلى عروض غنائية للفرقة الموسيقية.

واختتمت الفاعليات بتكريم الفائزين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية، في رسالة تؤكد أن الفنون والثقافة تظل جسرًا للتواصل بين الأجيال وركيزة لبناء الإنسان المصري وصياغة وعيه.

وشهد الموسم الخامس لمهرجان إبداع مشاركة أكثر من 500 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية؛ في 15 مجالًا، شملت: الموسيقى والغناء، العروض المسرحية، الفنون الشعبية، الدوري الثقافي، الفنون التشكيلية، الإنشاد الديني والترانيم، الموال الشعبي، الشعر، القصة القصيرة، الرواية، الألعاب الإلكترونية، المعلق الرياضي، الأفلام القصيرة، المراسل التليفزيوني.