مدبولي يتابع خطط تنمية "المثلث الذهبي" وجذب استثمارات صناعية وزراعية

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة دور الهيئة في تنمية هذه المنطقة الواعدة، التي تحظى باهتمام خاص لما تمتلكه من مقومات استراتيجية لإقامة مشروعات متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس محمد عبادي ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه على صعيد التنظيم الداخلي، تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة عنه، وإنشاء مكتب سجل تجاري خاص بالهيئة لقيد الشركات، وتطوير مقرها بمدينة سفاجا، إلى جانب استكمال عدد من اللوائح والإجراءات ونماذج الاتفاقات التجارية.

وأضاف أن محور تنمية الأعمال والترويج شهد عدة خطوات، منها الاتفاق مع أحد أكبر المطورين الصناعيين محليًا وعالميًا لتطوير منطقة صناعية متخصصة في الأسمدة الفوسفاتية، والتواصل مع مجموعات إقليمية ودولية من كبار المطورين في القطاعات المستهدفة لإنشاء وتطوير مناطق تخصصية، فضلًا عن استقطاب مستثمرين محليين ودوليين في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجستية.

كما عرض عبادي خطة عمل تطوير المنطقة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، مع استكمال اللوائح والإجراءات والهيكل الإداري، والتعاقد مع عدد من الشركات والمطورين العالميين للاستثمار في مختلف القطاعات.