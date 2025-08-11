إعلان

موعد ومقر الاختبارات التحريريَّة للوعاظ المتقدمين لإحياء ليالي رمضان بالخارج

12:52 م الإثنين 11 أغسطس 2025

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، عَقْد الاختبارات التحريريَّة للوعَّاظ المتقدِّمين لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ = 2026م، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025م، بكليَّة الدعوة الإسلاميَّة في جامعة الأزهر بمدينة نصر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت الأمانة ضرورةَ حضور جميع المتقدِّمين قبل بَدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المقرَّرة، مشيرةً إلى أنَّ الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار الكفاءات العِلميَّة والدعويَّة القادرة على تمثيل الأزهر الشريف، ونَقْل رسالته الوسطيَّة إلى مختلِف دول العالم خلال الشهر الفضيل.

ويمكن الاستعلام عن مكان اللجنة عبر الرابط الآتي: هنا

مجمع البحوث الإسلاميَّة إحياء ليالي رمضان الاختبارات التحريريَّة للوعاظ
