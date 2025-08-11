خطة لربط الخط الرابع للمترو بمونوريل شرق النيل والخط السادس.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم الاثنين، إنه يجري إعداد دراسة جدوى للمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة، على أن تتقاطع مع الخط السادس الجاري دراسته، والربط بمحطة الطيران ومونوريل شرق النيل وصولًا إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة ومناقشة فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وأوضح البيان أن التخطيط يشمل أيضًا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمد المسار لخدمة مناطق حدائق الأشجار، وميدان الحصري، ومطار العاصمة الإدارية، وربطه بالقطار الكهربائي الخفيف.

حضر اللقاء المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأكد الوزير، في اللقاء، عمق العلاقات بين مصر واليابان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بالتعاون المثمر في تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع النقل، ومؤكدًا تطلع مصر لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته باللقاء، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، خاصة في مشروعات كبرى مثل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد.

