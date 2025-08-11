حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الرسوم والمبالغ التي تُخصَم من قيمة رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" عند الشحن، منذ شهر يونيو الماضي، رغم عدم وجود أقساط.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في منشور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، المبالغ والرسوم التي تُخصَم عند شحن العداد مسبق الدفع، كالتالي:

خصم قيمة فرق الاستهلاك، وهي كالتالي:

يُخصَم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.

يُخصَم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

يُخصَم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:

الشريحة الأولى؛ من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

الشريحة الثانية؛ من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

الشريحة الثالثة؛ من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة؛ من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة؛ أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.