إعلان

القاهرة 42 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات

04:00 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد، خلال الساعات المقبلة، موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، طقس حار رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

ظواهر جوية متوقعة:

- تكون شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 حتى 8 على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

- فرص لتكون سحب منخفضة وكثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

- اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 42 درجة بالقاهرة الكبرى، و36 درجة بالسواحل الشمالية الغربية، و37 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية، و41 درجة بجنوب سيناء، و43 درجة بمحافظة البحر الأحمر، و41 درجة شمال الصعيد، و46 درجة بجنوب الصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الموجة الحارة الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟