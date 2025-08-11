القاهرة 42 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد، خلال الساعات المقبلة، موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، طقس حار رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

ظواهر جوية متوقعة:

- تكون شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 حتى 8 على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

- فرص لتكون سحب منخفضة وكثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

- اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 42 درجة بالقاهرة الكبرى، و36 درجة بالسواحل الشمالية الغربية، و37 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية، و41 درجة بجنوب سيناء، و43 درجة بمحافظة البحر الأحمر، و41 درجة شمال الصعيد، و46 درجة بجنوب الصعيد.