لميس الحديدي: أنغام خضعت لجراحة معقدة وفي طريقها للتعافي

كتب-مصطفى حمزة:

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، الجراحة التي خضعت لها المطربة أنغام، بالمعقدة، موضحة تطورات جديدة بشأن حالة المطربة، وطبيعة تواجدها في المستشفى التي تعالج بها في ألمانيا.

وعلقت لميس، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "حمد الله على سلامتك حبيبتي وربنا يتم شفاكي على خير".

وتابعت: "أنغام فى غرفة عادية الآن في المستشفى بألمانيا بعد إجراء الجراحة, كانت عملية معقدة لإزالة كيس حميد على البنكرياس لكن الحمد لله تمت بنجاح وهي في طريقها للتعافي بالتدريج".

وتابعت لميس: "حب الناس ودعواتهم أكيد بيساعدوها تتحمل آلامها وترجع لنا ولأحبائها بسرعة".

وأوضحت: "يرافق أنغام شاب جميل وابن بار هو نجلها الأكبر عمر.. لو كانت أنغام حققت نجاحات كبيرة في حياتها، فيظل أكبر نجاح لها هو أولادها ربنا يحميهم، ويحمي كل أولادنا" .

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، أعلن خضوع المطربة أنغام الخميس الماضي، لجراحة جديدة، لاستئصال جزء من البنكرياس.