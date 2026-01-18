إعلان

"فستان أسود".. جيهان الشماشرجي تنشر صورًا جديدة من حفل Joy Awards

كتب معتز عباس:

06:37 م 18/01/2026
    جيهان الشماشرجي حفل جوي اورد
    جيهان الشماشرجي
    جيهان تبرز اطلالتها في حفل جوي اورد

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفل "Joy Awards 2026".

ونشرت جيهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان أسود لامع.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير وجاءت التعليقات، كالتالي: "يخربيت حلاوتك"، "احلويتي أكتر"، "تحفة يا قلبي"، "الانفصال بيحلي"، "الجمال كله"، "احلويتي بعد الانفصال".

كواليس مسلسل "بطل العالم"

وتشارك جيهان الشماشرجي في مسلسل "بطل العالم"، الذي تدور أحداثه حول صلاح "عصام عمر"، الذي يخسر بطولة العالم ويتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.

جيهان الشماشرجي إطلالات النجمات في Joy Awards Joy Awards

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب

