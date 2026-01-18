شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفل "Joy Awards 2026".

ونشرت جيهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان أسود لامع.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير وجاءت التعليقات، كالتالي: "يخربيت حلاوتك"، "احلويتي أكتر"، "تحفة يا قلبي"، "الانفصال بيحلي"، "الجمال كله"، "احلويتي بعد الانفصال".

كواليس مسلسل "بطل العالم"

وتشارك جيهان الشماشرجي في مسلسل "بطل العالم"، الذي تدور أحداثه حول صلاح "عصام عمر"، الذي يخسر بطولة العالم ويتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.

اقرأ أيضا..

إطلالة ساحرة.. هدى المفتي تخطف الأنظار في حفل Joy Awards

"انخزق فستاني".. حيلة ذكية من نادين نجيم للتهرب من الكاميرات- فيديو



