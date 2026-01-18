رمضان 2026.. منة فضالي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وننسى اللي كان"

كشفت الفنانة منة فضالي عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، إذ تقدم شخصية عبلة السباعي.

ونشرت فضالي البوستر الخاص بها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "يارب اجعلي فيه خطوة نجاح.. دعواتكم".

أبطال "وننسى اللي كان"

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبد العزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

