العبرة باستيفاء الشروط.. أمينة الفتوى توضح حكم الصلاة في مكان مظلم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن حكم أداء الصلاة في مكان مظلم، وهو أمر يتعرض له كثير من المصلين سواء في البيوت أو أماكن العمل أو السفر.

وأكدت "الخولي"، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد،: مفيش مشكلة، نصلي في أي مكان المهم أن إحنا نكون مستقبلين القبلة ويكون مكان طاهر نظيف، ونحس أن المكان اللي نصلي فيه يكون مكان نشعر براحة نفسية، نستشعر الخشوع مع الله عز وجل".

وأوضحت، أن العبرة في صحة الصلاة ليست بالإضاءة أو شكل المكان، وإنما باستيفاء شروطها الأساسية، وعلى رأسها استقبال القبلة وطهارة المكان، مع مراعاة تهيئة النفس للخشوع. وأشارت إلى أن الإضاءة قد تساعد بعض الأشخاص على التركيز والطمأنينة، لكن انعدامها لا يبطل الصلاة ولا يقلل من أجرها طالما تحققت الشروط الواجبة.