كتب – أحمد الجندي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، ختام فعاليات الدورة التدريبية الثانية لمهنة "مساح عام"، والتي استهدفت 33 خريجًا من أقسام الجغرافيا بكليات الآداب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في التدريب المهني للشباب وتقديم منح مجانية تؤهلهم لسوق العمل.

وأقيمت الدورة في مركز التطوير المهني والتعليم المستمر بجامعة بدر، ضمن إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل والجامعة، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مهنة المساحة العامة، من خلال التدريب على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة والدراسات الإنسانية بالجامعة، بما يتماشى مع المعايير العلمية والمهنية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن الخريجين حصلوا على شهادات معتمدة من وزارة العمل وجامعة بدر، تؤكد جاهزيتهم للعمل في هذا المجال الحيوي، موضحًا أن باب التقديم ما زال مفتوحًا أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية المدعمة من الوزارة، لافتًا إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بالمنحة وطريقة التقديم متاحة عبر الرابط التالي:

رابط التسجيل. اضغط هنا

تطوير منظومة التدريب المهني

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل خططها لتطوير منظومة التدريب المهني عبر مراكزها الثابتة والمتنقلة في جميع المحافظات، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات، خاصة في المهن المستقبلية التي يزداد عليها الطلب.

