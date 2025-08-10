"100 يوم صحة" تقدم أكثر من 38 مليون خدمة مجانية خلال 25 يومًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 38 مليونًا و350 ألفًا و27 خدمة طبية مجانية منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة" في 15 يوليو 2025، وذلك على مدار 25 يومًا، في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الذي أكد أهمية المبادرات الصحية القومية ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت يوم الجمعة الماضي وحده 535 ألفًا و794 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى مشاركة 12 قطاعًا في تنفيذ الحملة بشكل تكاملي، حيث قدّم قطاع الرعاية الأساسية 151 ألفًا و199 خدمة، فيما قدم قطاع الرعاية العلاجية 167 ألفًا و761 خدمة، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة 61 ألفًا و692 خدمة، وقطاع الطب الوقائي 7 آلاف و247 خدمة.

وأضاف أن الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قدمت 19 ألفًا و686 خدمة، بينما قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" 9 آلاف و572 خدمة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي 7 آلاف و848 خدمة، وهيئة الإسعاف المصرية 4 آلاف و622 خدمة، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 51 ألفًا و903 خدمات، ومستشفيات المؤسسة العلاجية 4 آلاف و850 خدمة.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن فرق التواصل المجتمعي نفّذت أنشطة توعية وتثقيف صحي استفاد منها 49 ألفًا و414 مواطنًا في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات وأنشطة توعوية متنوعة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة

موقف الأشجار النادرة وموعد الافتتاح.. تعرف على آخر تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة