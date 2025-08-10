وزير الري يتابع إيراد نهر النيل والمياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أوضاع الري في مختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية في الموسم الصيفي، حيث استعرض موقف فيضان العام المائي السابق، ومؤشرات فيضان العام الحالي، إضافة إلى حالة إيراد نهر النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة وتشغيل السد.

وأكد الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة ملتزمة بتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المحددة وفي المواعيد المناسبة، وفقًا لجداول المناوبات المقررة، مع اتباع نهج مرن في تلبية الطلب على المياه، خاصة خلال موجات الحرارة المرتفعة.

وشدد الوزير، على أهمية سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية في المناطق المختلفة، وذلك من خلال الإدارة المرنة للقناطر الرئيسية وبرك التخزين بالشبكة، بما يضمن تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب من نهر النيل والترع، والحفاظ على مناسيب آمنة على طول مجرى النهر.

كما وجه بمتابعة أعمال تطهير المجاري المائية وإزالة التعديات على نهر النيل لضمان قدرة المجرى على تمرير الكميات اللازمة من المياه، مع التأكيد على التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية والمناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب.

وأكد الوزير، ضرورة حسن إدارة وتوزيع المياه على مستوى كل إدارة، والالتزام بجداول المناوبات، وتنفيذ أعمال تطهير الترع، ومتابعة التزام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، فضلًا عن صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم والمصبات النهائية، ومنع أي تعديات على جسور ومنافع الري في مهدها، حفاظًا على كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب وتمرير التصرفات المائية المطلوبة.

