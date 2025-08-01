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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

12:53 م الجمعة 01 أغسطس 2025

مسجد الحسين

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قددمت وزارة الأوقاف عبر صفحتها على "فيسبوك"، قبل قليل، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني، ويلقي الخطبة الشيخ السيد عبدالقادر إمام وخطيب المسجد، حول موضوع "نعمة الماء مقوم أساسي للحياة".

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "نعمة الماء مقوم أساسي للحياة"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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وزارة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة مسجد سيدنا الحسين محمود عبدالباسط الحسيني
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