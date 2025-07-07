كتب- نشأت علي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مستعدة بالكامل لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ضمن الإطار الجديد لقانون التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الثانوية الحكومية أصبحت تمتلك تجهيزات حديثة تضاهي، بل تتفوق على، العديد من المدارس الخاصة.

وقال الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون التعليم، إن المدارس مزودة بـ"معامل متطورة وكاميرات مراقبة وغيرها من الوسائل التكنولوجية"، مضيفًا: "أكبر مشكلة واجهتنا في المرحلة الثانوية كانت غياب الطلاب عن الحضور، وقد نجحنا في إعادة انتظامهم بالصفين الأول والثاني الثانوي".

وأضاف: "نحن نتعامل مع مناهج وأطر تعليمية عالمية، ومدارسنا أصبحت مهيأة بالكامل، ولا يتبقى سوى رفع كفاءة بعض المدارس المحدودة لاستكمال الجاهزية الشاملة لتطبيق النظام الجديد".

وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير، على أهمية إعادة الاعتبار لها، قائلًا: "حين نضعها خارج المجموع، نرسل للطلاب رسالة سلبية وكأن الدين ليس بنفس أهمية المواد الأخرى.. لا شيء أهم من الدين، ولذلك قررنا اشتراط حصول الطالب على 70% من درجات المادة لتحقيق النجاح فيها، بما يعكس مكانتها وأهميتها في بناء الشخصية".

واختتم وزير التعليم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة عازمة على تنفيذ التغيير الشامل في منظومة التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء جيل يمتلك المعارف والمهارات والقيم التي تؤهله لمستقبل تنافسي ومتوازن.

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