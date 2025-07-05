كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة تداعيات حادث التصادم المروع بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الوزير، سرعة دراسة حالات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحادث، لبحث إمكانية صرف التعويضات والدعم المستحق لهم في أقرب وقت حال ثبوت تصنيفهم ضمن العمالة غير المنتظمة، حيث تصل قيمة التعويض إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت مصادر قد كشفت لمصراوي صباح اليوم، أن الوزير محمد جبران، وجه بسرعة جمع البيانات وإعداد قوائم بأسماء ضحايا حادث المنوفية الإقليمي.

وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ننشر شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025