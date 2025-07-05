لطلاب الثانوية العامة.. 8 خطوات لتسجيل اختبارات القدرات 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025، بدءًا من السبت 12 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.

ويُشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بعدد من الكليات النوعية، وتشمل كليات: الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، وكليات الإعلام، وغيرها.

وفيما يلي 8 خطوات أساسية لتسجيل اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

2- الانتقال إلى صفحة "تسجيل اختبارات القدرات".

3- إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب لبدء التسجيل.

4- مراجعة البيانات الشخصية التي تظهر تلقائيًا، وتشمل (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة الدراسية: علمية - هندسية - أدبية)، مع التأكد من دقتها.

5- عرض قائمة اختبارات القدرات والكليات المتاحة وأماكن أداء الاختبارات لكل كلية وفقًا لشعبة الطالب.

6- اختيار نوع الاختبار المطلوب، مع ملاحظة أن اختبارات كليات التربية الرياضية تستمر لمدة 3 أيام متتالية.

7- سداد رسوم الاختبارات إلكترونيًا فقط من خلال بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو المنافذ المعتمدة لشركات التحصيل الإلكتروني، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة سداد غير إلكترونية، ولن يتمكن الطالب من الحصول على موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح عبر الوسائل المحددة.

9- طباعة إيصال التسجيل والذي يتضمن أنواع القدرات التي تم اختيارها، ومواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات المسجلة.

وأكدت الوزارة، أن اجتياز اختبار القدرات يُعد شرطًا أساسيًا للقبول بهذه الكليات، ولن يُنظر في رغبات الطالب خلال التنسيق ما لم يحصل على "كود النجاح" من الكلية التي أدى بها الاختبار.

كما دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للتنسيق بشكل دوري، للحصول على التعليمات والتحديثات الخاصة بمراحل التنسيق واختبارات القدرات.

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