كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زراعة 12 صمامًا رئويًا، من خلال القسطرة التداخلية العلاجية، داخل معهد القلب القومي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال 6 أشهر، دون تحميل المرضى أي تكاليف مادية، فيما تبلغ تكلفة العملية الواحدة مليون جنيه، حرصًا من الوزارة على توفير أحدث أساليب العلاج للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تغيير الصمام الرئوي عن طريق القسطرة تعد تقنية حديثة، ويجري العمل على التوسع في استخدامها مستقبلًا، لتكون بديلًا آمنًا وفعالًا للعديد من جراحات القلب المفتوح، ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذه التقنية تعتمد على القسطرة التداخلية العلاجية في زرع الصمام الرئوي، للمرضى الذين يعانون من عيوب خلقية مركبة بالقلب، وخضعوا لجراحات قلب مفتوح في فترات سابقة، وذلك كبديل عن الجراحة المفتوحة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية عام 2025 وحتى الآن تم بنجاح زرع 12 صمامًا رئويًا، وغادر المرضى المستشفى خلال 48 ساعة من إجراء القسطرة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي مدير معهد القلب القومي، أن هذا الإنجاز الطبي يعكس إمكانات ومهارات الكوادر الطبية بالمعهد ويعد قفزة نوعية في مجال طب القلب التداخلي، ويضع معهد القلب القومي، في مصاف المراكز الرائدة إقليميًا، في هذا التخصص.

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