كتب- محمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تبني الوزارة خطة تطوير شاملة تهدف إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ضمن تجربة الزائرين، لا سيما الأسر المصرية، في المواقع الأثرية المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو خلق تجربة تفاعلية أكثر جذبًا ترتبط بعمق مع التاريخ المصري القديم.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على تصميم برامج رقمية تستهدف دمج العائلات المصرية داخل قصص الاكتشافات الأثرية الحديثة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لعرض تلك الاكتشافات بشكل مبسط، مشوق، وتفاعلي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقريب المواطنين من تراثهم الوطني وتعزيز شعورهم بالانتماء إليه.

وأشار وزير السياحة، إلى أن العديد من المواقع الأثرية شهدت مؤخرًا اكتشافات هامة تتعلق بأجزاء جديدة من معابد ومقابر وأسر فرعونية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوثيق هذه الإنجازات من خلال أدوات تكنولوجية حديثة، وإتاحتها للجمهور عبر تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على تقديم محتوى تعليمي فحسب، بل يتجاوزه لخلق تواصل حقيقي بين المواطن وتاريخه، عبر مشروعات رقمية صغيرة ذات أثر ملموس، يتم إطلاقها وفق أولويات مدروسة تتماشى مع الميزانية المتاحة، مع نية التوسع بناء على تقييم الأداء والنتائج المحققة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تعتمد على تعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة، ورفع مستوى تجربة الزائر المصري والأجنبي، لا سيما في ظل الاتجاه العالمي نحو استخدام تقنيات الواقع الممتد (XR) وأساليب العرض الذكي داخل المتاحف والمواقع التراثية.

وأوضح الوزير أن فريقًا فنيًا من الوزارة يعمل حاليًا بالتعاون مع شركاء من الجامعات وقطاع التكنولوجيا لتطوير محتوى رقمي تفاعلي يمكّن الأسر من خوض تجربة اكتشاف افتراضية، تربط الماضي بالحاضر، بطريقة مبسطة وسلسة.

وأكد أن هذه المبادرات لن تكون بديلًا عن التفسير الأثري التقليدي، بل ستكون داعمًا له، بهدف إحياء الذاكرة الجمعية، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية تقديم التاريخ المصري بأسلوب يليق بعظمة حضارته الممتدة عبر آلاف السنين.

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