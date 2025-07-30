كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تم تسجيله من استهلاكات للطاقة الكهربائية وصلت لأرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر، حيث تجاوز حجم إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية 39 ألف و400 ميجا خلال الموجة الحارة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشكلة والتحدي أن ذلك لم يسجل في ساعة أو يوم واحد، بل على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع، قائلًا:"أقصى حمل يحدث دائمًا على الشبكة وقت الغروب، ولكن فعليًا مع عودة الناس لمنازلها وبدء تشغيل أجهزة التكييف وغيرها تزداد الاستهلاكات، وهذا الرقم أعلى من أعلى رقم سجل العام الماضي بـ1400 ميجا".

وأوضح أن العام السابق كان أعلى رقم 38 ألف ميجا والعام اللي قبله كنا بنتكلم في 33 أو 34 ألف، ودا علشان نوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على الشبكات والمحطات بتاعتنا.

وتابع: هذا الرقم أصبح مسجل على مدار اليوم وعدة أيام؛ مما أدى للتحميل على الشبكات والمحطات، وبالرغم ذلك استطاعت الشبكة الكهربائية المصرية الصمود، إلا الحدث الذي حدث في الجيزة بمحطة محولات جزيرة الذهب.

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