كيفية التقدم لمسابقة الأزهر الابتعاث للخارج في رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، باب قَبول طلبات التقدم لمسابقة شهر رمضان للعام 1447هـ/ 2026م، للوعاظ والقراء "الذكور فقط" ممن يعملون في مجال الدعوة والإرشاد الديني.

ويمكن الراغبين في التقدم للابتعاث، تسجيل بياناتهم خلال الفترة من 26/ 6/ 2025م، وحتى 10/ 7/ 2025م، للمقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، ومستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد رقم (16) لسنة 2025م، وَفقًا للشروط الآتية:

1 - أن يكون المتقدم من الوعاظ والقراء (ذكورًا فقط)، ومن المدرسين والمحفظين ومعلمي القراءات (قراء فقط) من المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر، وبالنسبة إلى (القراء) فيشترط أن يكون المتقدم ممن يجيدون تجويد القرآن وترتيله، ويفضل من كان مشتركًا بنقابة القراء وقَدَّمَ ما يفيد ويثبت ذلك.

2 - أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.

3- يشترط في معلمي القراءات الذين يرغبون للتقدم للمسابقة: أن يكون حاصلًا على مرحلة (التخصص) كحد أدنى لقَبول طلبه.

4- ألا تقل تقاريره في العامَيْن السابقين مباشرة على عام التقدم عن (90) درجة.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي منها نهائيًّا.

6- أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة.

7- ألا يكون قد سبق أن وُقِّعت عليه عقوبة جنائية، أو تأديبية، أو إدارية، أكثر من عشرة أيام؛ ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

8- ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامَيْن عند الإعلان عن المسابقة.

9- ألا يكون قد سبق له الإيفاد للخارج من قبل.

10- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة ثماني سنوات فأكثر، في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب. 11- أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وَفقًا للوائح المُنظِّمة لذلك.

12- موافقة الجهات المعنية.

ويجب اتباع التعليمات التالية:

- أن يقوم كل متقدم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح على بوابة الأزهر الإلكترونية، وطباعتها، واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر، ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة، وعدم إغفال أي بيان.

- وإذا لم تُسلَّم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد من خلال مندوبي المناطق في الموعد المحدد من 15/ 7/ 2025م حتى 30/ 7/ 2025م؛ تُعدُّ مستبعدة، وليس لصاحبها الحق في دخول الاختبارات المقررة.

- أن يقوم كل مُتقدِّم للمسابقة بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي؛ لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، ويتحمل المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقرَّ به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أيٍّ من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة.

- لا تُقبَل طلبات الإيفاد، إلا إذا كانت الشروط متوفرة وَفقًا للائحة الإيفاد، وفي المواعيد المحددة، مع ضرورة إرفاق المتقدم للمسابقة المستندات الآتية بطلب الترشيح:

- استمارة التقدم المطبوعة من على البوابة الإلكترونية.

- عدد (3) صور شخصية حديثة خلفية بيضاء (4 × 6) معتمدة مع استمارة التقدم، ومُدَوَّن عليها الاسم، بالإضافة إلى عدد (2) صورة شخصية (5 × 8).

- صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة. *صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير / الدكتوراه).

- صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية.

- صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة طبق الأصل من آخر تقريرَيْن معتمدَيْن من المنطقة.

- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل. على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد الاختبارات المقررة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التقدم من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

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