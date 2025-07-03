كتب- نشأت علي:

استعرض اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ملامح استراتيجية التنمية الشاملة بالمحافظة، خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي يزور المحافظة لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على احتياجات الأهالي.

وأعرب المحافظ، عن ترحيبه بالوفد البرلماني، مؤكدًا أن الزيارة تمثل دعمًا مهمًا لتضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن والمواطن. وأشار إلى رمزية توقيت الزيارة الذي يتزامن مع الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، باعتبارها لحظة فارقة في تاريخ البلاد وبداية للجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ، أن جنوب سيناء تقع على حدود حساسة، ما يتطلب استراتيجية تنموية متكاملة تراعي الاستدامة وتستند إلى خطط مدروسة اعتمدها رئيس الجمهورية.

وأبرز المحافظ، مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين كأحد أهم المشروعات، مشيرًا إلى الانتهاء من مراحله التنفيذية في انتظار الإعلان عنه دوليًا.

وأوضح أن المحافظة تستهدف التحول إلى نموذج دولي للتنمية المستدامة، بمحاور تشمل تحسين الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة.

نمو ملحوظ في السياحة وتنوع في الجنسيات

كشف المحافظ، عن ارتفاع عدد السائحين بنسبة 15% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، مشيرًا إلى أن النصف الأول من 2025 شهد زيارة 2.5 مليون سائح، أي ما يعادل 83% من إجمالي سائحين العام الماضي، وتصدرت دول مثل روسيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا ودول الخليج قائمة الوافدين.

ولفت إلى وجود نحو 16 ألف غرفة فندقية مغلقة في طابا ونويبع، مشددًا على أهمية إعادة تأهيلها وتشغيلها لدعم جهود تنشيط السياحة.

تقسيم تنموي مدروس للمحافظة

أوضح المحافظ أن الاستراتيجية تقسم جنوب سيناء إلى خمسة قطاعات تنموية:

- شرم الشيخ - دهب: مركز سياحي عالمي

- أبو زنيمة - أبو رديس: مركز تعديني صناعي

- الطور - سانت كاترين: مركز للتراث والسياحة الدينية

- نويبع - طابا: مركز تجاري لوجستي

- رأس سدر: البوابة الداخلية ومركز للسياحة الداخلية

مشروعات خدمية واستثمارية ضخمة

استعرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها، منها مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومشروعات الكهرباء بتكلفة 815 مليون جنيه، موضحًا الخطة الاستثمارية 2024/2025 بتكلفة 850 مليون جنيه، والتي جعلت المحافظة الرابعة على مستوى الجمهورية من حيث حجم الاستثمارات

جهود تقنين الأوضاع والتراخيص

تناول اللواء "مبارك"، موقف تقنين وضع اليد، مشيرًا إلى تلقي 6862 طلب تقنين، بمعدل إنجاز بلغ 99.11%، بإجمالي متحصلات 24.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2847 طلب تصالح على مخالفات البناء، و2104 طلبات ترخيص للمحال العامة بإجمالي متحصلات 24.5 مليون جنيه.

السجيني: الزيارة دعم تنموي لا رقابي

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارة تهدف إلى دعم جهود التنمية بالمحافظة وليس الرقابة فقط، مشيرًا إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الاستثمارية وتنشيط السياحة.

وأشار إلى أن اللجنة سعيدة بمستوى الإنجاز في المشروعات المختلفة، مؤكدًا أن أي تحديات سيتم دراستها ووضع حلول عملية لها. وطالب السجيني بضم زيارة مصنع تدوير المخلفات إلى جدول الجولة البرلمانية.

حضور برلماني واسع

شارك في الزيارة وفد برلماني رفيع يضم: النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، إلى جانب النواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق، إضافة إلى نواب جنوب سيناء سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، وممثلي أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان.

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