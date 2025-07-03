صور.. افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعلمين الجديدة

كتب- محمد نصار:

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة.

حضر الافتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

تحول رقمي شامل لخدمة المواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني، أن افتتاح المركز يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يوفر باقة متنوعة من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، المرافق، وطلبات المستثمرين، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تحقق السرعة والدقة والشفافية، مع تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن المركز يرتبط بمنصة "مصر الرقمية"، ما يتيح تنفيذ عدد من الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مقر الجهاز، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل وتعزيز ثقة المواطنين.

تطوير 34 مركزًا بأجهزة المدن الجديدة

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الإسكان، نجح في تطوير 34 مركزًا بأجهزة المدن الجديدة حتى الآن من إجمالي 57 مدينة، وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وأضافت أن المشروع يشمل دعمًا فنيًا شاملًا بداية من التصميمات المعمارية الداخلية، مرورًا بتحليل البيانات، وتركيب الشبكات وتشغيل البنية التحتية، وصولًا إلى توريد الأجهزة وتدريب الموظفين وتأهيلهم لتقديم الخدمة بمستوى احترافي.

الدفع الإلكتروني وتسهيل الخدمات على رأس الأولويات

أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بجهود وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير الخدمات المحلية، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات وتيسيرها على المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني داخل المراكز التكنولوجية، مع توفير أكثر من وسيلة للدفع، بما يسهم في تيسير الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحيوية مثل التصالح على مخالفات البناء، تراخيص المحال، وخدمات البناء المختلفة.

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