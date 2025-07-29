كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية بيانًا، اليوم الثلاثاء، أكد فيه عدم علاقته بما تم تداوله مؤخرًا بشأن صدور قرار بإلغاء برامج الحج السياحي البري، مشددًا على أن الاتحاد لم يُدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن، ولم تصدر عنه أية معلومات رسمية بهذا الخصوص.

وأوضح الاتحاد أن عددًا من المواقع الإلكترونية والصحف نَشَر خبرًا منسوبًا إلى شخص وصفه التقرير بأنه "عضو بالاتحاد المصري للغرف السياحية"، وادَّعى فيه صدور الضوابط المنظمة للحج خلال أيام، مع تأكيده -دون سند- إلغاء برامج الحج البري، وقد نسبت بعض المنصات هذا التصريح إلى اتحاد الغرف السياحية.

وأكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أن هذا الشخص غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بتصريحات صحفية تتعلق بأي من شؤون القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الإدارات المعنية داخل الاتحاد بدأت التحقيق في الواقعة.

وشدد الاتحاد، في بيانه، على أن غرفة شركات السياحة المختصة أفادت رسميًّا بأن الضوابط المنظمة للحج السياحي لا تزال في مرحلة المناقشة والإعداد، ولم تصدر في شكلها النهائي بعد.

وتُجري لجنة السياحة الدينية بالغرفة مشاورات مع شركات السياحة المنظمة للحج؛ للاتفاق على أبرز ملامح الضوابط، إلى جانب مناقشات مستمرة داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، والتي تضم ممثلين عن الوزارة، والاتحاد، والغرفة، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن برامج الحج البري حتى الآن، مؤكدًا أن نشر تصريحات غير دقيقة في هذا التوقيت يُضر بجهود الغرفة لوضع الضوابط بالشكل الأمثل.

ودعا اتحاد الغرف السياحية وسائل الإعلام والصحفيين إلى تحري الدقة في ما يتم نشره، والرجوع إلى الوحدة الإعلامية بالاتحاد للتأكد من صحة أية معلومات أو تصريحات منسوبة إليه أو إلى الغرف التابعة له، مشددًا على أن عضوية أحد الأشخاص في الاتحاد أو في غرفه لا تعني بأية حال من الأحوال أنه مخول بالتصريح باسمها، مطالبًا وسائل الإعلام بالالتزام بالمصادر الرسمية والمعتمدة.

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