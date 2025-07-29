"عربية النواب": كلمة السيسي تعكس دور مصر التاريخي والمحوري تجاه فلسطين

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة تُعد تعبيرًا صادقًا عن الدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أشكال المساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح "أباظة"، في بيان اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتجدد التأكيد على الثوابت المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وتعكس وعيًا وطنيًا عميقًا بحجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، فضلًا عن إدراك واضح لأهمية التحرك السياسي والدبلوماسي الفاعل من أجل وقف العدوان، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى أن الرئيس السيسي وجّه خلال كلمته رسالة واضحة للمجتمع الدولي، محمّلًا الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولياتها تجاه ما يجري، خاصة من خلال النداء المباشر الذي وجهه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى التدخل العاجل لوقف الحرب، وهو ما يعكس أن مصر تتحرك على جميع المستويات السياسية والإنسانية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وثمّن أباظة موقف الرئيس السيسي الحازم برفض التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الرفض يُجسّد دفاعًا واضحًا عن جوهر القضية الفلسطينية، ويدحض محاولات بعض القوى فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة المسلحة، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين يُفرغ فكرة حل الدولتين من مضمونها بالكامل، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسي بكل وضوح.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل جهودها المكثفة لتسهيل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم الممارسات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أن العالم يشهد على الدور المصري الفاعل الذي لا ينفصل فيه البعد الإنساني عن المواقف السياسية الثابتة، حيث تعمل مصر بكل طاقتها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، لفت أباظة إلى أن الإشارة إلى حاجة قطاع غزة إلى ما بين 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميًا، يعد تذكيرًا بحجم الكارثة الإنسانية وتعقيداتها المتزايدة، ما يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا لتلبية هذه الاحتياجات وتفادي تفاقم الأوضاع.

واختتم "أباظة"، تصريحه برفضه القاطع لأي محاولات للمزايدة على الدور المصري، أو التشكيك في مواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، داعيًا في الوقت نفسه القوى الكبرى إلى التحرك العاجل، وضبط النفس، ومنع مزيد من التصعيد الذي يُهدد الاستقرار الإقليمي، ومؤكدًا على ضرورة رفض أية حلول جزئية أو محاولات للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.

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