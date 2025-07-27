تامر عاطف وكيلًا للصحة بالقاهرة.. وإسحق جميل للجيزة

كتب - أحمد جمعة:

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.



يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.



واعتمد الوزير تعيين الدكتور تامر عاطف مدكور مديرا لمديرية القاهرة (من مديرية الدقهلية)، والدكتورة إيمان محمد حسن هارون، والدكتور محمد عيد إبراهيم إبراهيم، وكيلين للمديرية.

كما اعتمد الوزير الدكتور إسحق جميل اسحق قلدس، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والدكتورة عفاف محمد إبراهيم أحمد، والدكتورة سماح أحمد جاد، وكيلين للمديرية.