45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 41 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أن هذه الأجواء مستمرة حتى يوم الثلاثاء 29 يوليو.

ووجهت الهيئة، بعض النصائح والإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها، منها:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة.

- الإكثار من شرب السوائل الباردة.

- ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.

- ارتداء غطاء للرأس (قبعة) في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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