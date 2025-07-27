إعلان

أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

06:30 ص الأحد 27 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
  • عرض 11 صورة
    طقس حار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى تكون ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

كما تتكون شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة الطقس الرطوبة القاهرة الكبرى شبورة مائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025