استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بول أوليفا، الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات سلامة الغذاء وتيسير حركة التجارة.

وجاء اللقاء لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الرقابة على الغذاء وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

تبادل الخبرات وتطوير منظومة الرقابة

تم خلال اللقاء مناقشة آليات تعزيز انسيابية حركة التجارة الغذائية بين البلدين، ورفع كفاءة نظم الرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق.

وتناولت المباحثات فرص التعاون في التدريب وبناء القدرات، وتطوير نظم تقييم المطابقة والاعتماد، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز التواصل الفني بين الجانبين

بحث الجانبان سبل تعزيز التواصل الفني المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الأمريكية المعنية.

ويهدف ذلك إلى دعم توافق الإجراءات التنظيمية، وتطوير منظومة الرقابة بما يعزز سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

مصر تؤكد دعم الشراكات الدولية

أكد الدكتور طارق الهوبي، حرص الهيئة على توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وأشار إلى أن هذا التعاون ينعكس إيجابًا على رفع تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

إشادة أمريكية بجهود الهيئة المصرية

أعرب بول أوليفا، من جانبه، عن تقدير الجانب الأمريكي للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء.

وأكد اهتمام الولايات المتحدة بتوسيع مجالات التعاون الفني والتجاري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

تعاون استراتيجي لخدمة التنمية المستدامة

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، كما يسهم في تعزيز سلامة تداول الغذاء الآمن وتحسين كفاءة منظومة الرقابة الغذائية في البلدين.

