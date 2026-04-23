حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شباب هذا العصر من الوقوع في فخ الزواج العرفي، معتبرًا أنه لا يحظى بقبول مجتمعي حقيقي ويؤدي إلى ضياع الحقوق.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحفاظ على مؤسسة الأسرة يتطلب وضوحًا قانونيًا والتزامًا أخلاقيًا من جميع الأطراف.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن انهيار قوة الكلمة وعدم الالتزام بالعهود تسبب في ضياع الحقوق وضعف العلاقات الأسرية.

وتابع أن هناك حالات زواج دون تحمل مسؤولية تؤدي إلى أزمات اجتماعية معقدة، حيث يتخلى بعض الأزواج عن التزاماتهم تجاه أسرهم.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن تهرب الأزواج من دفع النفقة يمثل أزمة حقيقية، وتلجأ النساء إلى المحاكم للحصول على حقوقهن الأساسية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هذا السلوك يؤدي إلى تفكك أسري ومعاناة الأطفال، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالمسؤوليات الأسرية.





اقرأ أبصًا:

