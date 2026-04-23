خالد الجندي يحذر من فخ الزواج العرفي: يهدد الحقوق

كتب : حسن مرسي

10:28 م 23/04/2026 تعديل في 10:29 م

الشيخ خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شباب هذا العصر من الوقوع في فخ الزواج العرفي، معتبرًا أنه لا يحظى بقبول مجتمعي حقيقي ويؤدي إلى ضياع الحقوق.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحفاظ على مؤسسة الأسرة يتطلب وضوحًا قانونيًا والتزامًا أخلاقيًا من جميع الأطراف.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن انهيار قوة الكلمة وعدم الالتزام بالعهود تسبب في ضياع الحقوق وضعف العلاقات الأسرية.

وتابع أن هناك حالات زواج دون تحمل مسؤولية تؤدي إلى أزمات اجتماعية معقدة، حيث يتخلى بعض الأزواج عن التزاماتهم تجاه أسرهم.
وشدد الشيخ خالد الجندي على أن تهرب الأزواج من دفع النفقة يمثل أزمة حقيقية، وتلجأ النساء إلى المحاكم للحصول على حقوقهن الأساسية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هذا السلوك يؤدي إلى تفكك أسري ومعاناة الأطفال، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالمسؤوليات الأسرية.


الشيخ خالد الجندي أحكام النفقة الزواج العرفي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برنامج لعلهم يفقهون

"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات

ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

